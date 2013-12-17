Вопрос вступления Украины в Таможенный союз сегодня не обсуждался - Путин

Москва. Вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз сегодня не обсуждался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем заявлении после подписания двусторонних документов.

«Хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу», - сказал Путин.

Как сообщалось, журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники опубликовал запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter, что президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу.

Лидеры украинской оппозиции допускали, что 17 декабря на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина будут подписаны документы относительно вступления Украины в Таможенный союз.

Однако премьер-министр Николай Азаров уверял, что никаких документов о возможности вхождения Украины в Таможенный Союз 17 декабря подписано не будет.

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