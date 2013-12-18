В России предлагают облагать налогом денежные переводы мигрантов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил облагать денежные переводы мигрантов налогом, а также взимать налоги с тех, кто приезжает в РФ рожать, передает РИА Новости.

«За рубежом переводы мигрантов в свою страну облагаются налогом. Почему мы пропускаем эти деньги? Они же здесь не платят налоги социальные. Вот нужно через платеж, денежный перевод это делать», - сказал Жириновский журналистам.

Он также предложил облагать налогом тех женщин, которые приезжают специально в Россию для того, чтобы родить ребенка. «То же самое роды. У нас они приезжают специально рожать, то же нужно облагать налогом. Мы же не можем не принять роженицу, это входит в разряд неотложной помощи. Тогда они этим пользуются, получают бесплатную помощь, ничего не тратя на социальную структуру», - отметил председатель ЛДПР.

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