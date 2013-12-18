Дефицит торгового баланса Японии достиг рекорда

Дефицит торгового баланса Японии в ноябре достиг рекорда на фоне резкого роста импорта. Тем не менее этот фактор говорит о росте спроса внутри страны, что очень важно с учетом повышения налогов в апреле 2014 года.

Дефицит составил 1,29 трлн иен (12,6 млрд долл.), свидетельствуют данные министерства финансов.

Экономисты ожидали показатель на уровне 1,35 трлн иен, передают Вести.ru.

Экспорт вырос на 18,4%, а поставки в Китай пришли в норму по сравнению с показателем в прошлом году. Импорт увеличился на 21,2%.

Увеличение дефицита демонстрирует эффект снижения курса иены по отношению к доллару, при этом увеличился импорт энергоносителей, так как атомные станции в стране остаются закрытыми после катастрофы в 2011 году. Правительство пытается поддерживать обороты в третьей по величине экономике в мире, тогда как аналитики прогнозируют сокращение во II квартале следующего года, когда увеличится налог с продаж.

"Дефицит будет сокращаться с апреля, так как экспорт продолжит увеличиваться, а эффект от временного резкого повышения импорта из-за роста спроса в преддверии повышения налогов будет сокращаться", - сказал главный экономист Sumitomo Mitsui Asset Management Акиоши Такумори.

Торговый баланс остается дефицитным в течение 17 месяцев подряд, и это самый длинный период с 1979 г.

На прошлой неделе иена приблизилась к пятилетнему минимуму до 103,92 за доллар.

Экспорт в Китай вырос на 33,1% в годовом выражении. Поставки в США выросли на 21,2%, в то время как экспорт в ЕС прибавил 19,4%.

При этом импорт нефти и сжиженного природного газа увеличился на 34,9% и 37,4% соответственно.