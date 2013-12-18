Путин дал кредит Януковичу из фонда, предназначенного для выплаты пенсий россиянам - СМИ

За деньги Фонда национального благосостояния, который считается подушкой экономической безопасности на случай кризиса, Россия купит украинские гособлигации на 15 миллиардов долларов - это 17% всего фонда, пишет Newsru.

"Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам", - заявил президент Путин по окончании переговоров с Януковичем. Переговоры в Москве продолжались минут 15, пишет "Коммерсант". Все было решено заранее, на двусторонней встрече Виктора Януковича и Владимира Путина в Сочи.

Виктор Янукович упомянул в начале переговоров в Москве, что договорились к тому же составить "дорожную карту" снятия ограничений во взаимной торговле. Словосочетание "Таможенный союз" не прозвучало, но президенты активно использовали "заменяющие" формулировки "восстановление товарооборота", "упрощение таможенных процедур" и "увеличение поставок украинской продукции в Россию в разы", и они говорили сами за себя, заметил телеканал "Дождь".

Примечательно, что постановление российского правительства N18 от 19 января 2008 года называет 13 стран, в долговые обязательства которых можно инвестировать средства ФНБ, и Украины среди них нет. Более того, согласно тому же документу рейтинг страны должен быть не ниже АА- по классификации Fitch и S&P и не ниже Аа3 по классификации Moody's. Украинские же рейтинги в настоящее время на несколько ступеней ниже - В- и Caa1, соответственно.

До сих пор средства Фонда национального благосостояния шли главным образом на покрытие огромного дефицита Пенсионного фонда и на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан. Единственным источником пополнения ФНБ являются нефтегазовые доходы.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев прокомментировал решение российских властей в своем Twitter: "В отношениях с Украиной ложно понимаемые геополитические интересы поставлены выше экономических интересов РФ. 15 млрд долларов займа Украине возьмут из фонда национального благосостояния, который вообще-то предназначен для выплаты пенсий россиянам".

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