Правительство сегодня рассмотрит проект бюджета на 2014 год

Правительство на сегодняшнем заседании рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Решения, которые приняты вчера (относительно цены газа – УНИАН), позволили нам рассмотреть проект бюджета (на 2014 год – УНИАН). И сегодня мы его рассмотрим», – сказал Азаров, подчеркнув, что это один из самых сложных бюджетов.

Премьер также уточнил, что основное внимание в бюджет-2014 уделено улучшению социально-экономического благосостояния граждан.