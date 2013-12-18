Азаров рассказал, как Янукович защитил «народ Украины от кризиса»

Финансовой и социально-экономической стабильности в Украине сегодня уже ничто не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Я сегодня могу твердо заявить, что наступил переломный момент. У нас появилась перспектива и твердая уверенность, что мы удержим как социальную стабильность, так и финансово-экономическую стабильность. Ничто сейчас не угрожает стабильности финансово-экономической ситуации в стране, никакие экономические факторы. Я подчеркиваю», - сказал премьер.

По словам Азарова, «договоренности президентов Украины и России позволяют планировать последующие годы как годы развития и уверенности людей в стабильности жизни».

«Поэтому мы никому не позволим расшатать ситуацию, которая была нормализована такими усилиями», - подчеркнул глава правительства.

При этом он призвал лидеров политических сил «договариваться, как защитить народ Украины от кризиса».

«В этих сложных условиях мы обязаны защищать народ Украины от кризиса. Тот, кто этого не понимает, тому не место в политике», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за 1 тыс. кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

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