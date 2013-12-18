Кабмин намерен в 2014 году предоставить госгарантии на 50 млрд грн

Правительство намерено в 2014 году предоставить государственные гарантии на сумму 50 млрд грн для активизации экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«На реализацию государственной программы активизации экономики предусмотрено предоставление государственных гарантий в объеме 50 млрд грн», - сказал он.

Государственные капитальные расходы в бюджете на 2014 год, по словам Азарова, увеличены на 2 млрд грн по сравнению с 2013 годом.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров в марте 2013 года разработал Программу активизации экономики как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности и пр. Кроме того, особое внимание уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.