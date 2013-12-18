Объем налогов с доходов за парковку автомобилей в Киеве составил 29 млн грн

Объем налоговых платежей, уплаченных юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обеспечению парковки транспортных средств в Киеве, по итогам 11 месяцев текущего года составил 28,9 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как разъяснили в ведомстве, объем налогового платежа рассчитывается с учетом времени осуществления деятельности (предоставления парковочного места) и площади земельного участка, отведенного под парковку. При этом собственно ставка налога составляет 0,03-0,15% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Общая сумма налога выплачивается ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов Киева обнародовало данные, согласно которым импортеры и собственники автомобилей, живущие и работающие в Киеве, в сентябре-ноябре 2013 года уплатили в бюджет 32 млн грн экологического налога (утилизационного сбора), обязательного к уплате с 1 сентября текущего года.