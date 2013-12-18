Регионал предлагает повысить предельный уровень дефицита госбюджета-2013 до 70 млрд грн

Народный депутат Украины от Партии регионов Константин Павлов предлагает Верховной Раде Украины повысить предельный уровень дефицита государственного бюджета на текущий год на 19,396 млрд грн — до 69,981 млрд грн.

Об этом сообщается в законопроекте о внесении изменений в закон о госбюджете на 2013 год, зарегистрированном в парламенте 17 декабря (№3766) и размещенном на сайте Верховной Рады.

“Установить предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в сумме 69,981 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда государственного бюджета Украины - в сумме 63,930 млрд грн и предельный объем дефицита специального фонда государственного бюджета Украины - в сумме 6,050 млрд грн”, - говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Законопроект предполагает расширение объемов бюджетного дефицита за счет снижения уровня плановых доходов госбюджета на 19,396 млрд грн — до 351,164 млрд грн, в то время как снижение затрат госбюджета законопроектом не предусмотрено. В свою очередь, доходы общего фонда госбюджета будут снижены за счет снижения поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 9,218 млрд грн, НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - на 9,464 млрд грн, рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа по территории Украины - на 714,1 млн грн.

Законопроект также предполагает увеличение государственных заимствований на 19,396 млрд грн (в т.ч. внутренних заимствований - на 14,821 млн грн, внешних заимствований - на 4,575 млрд грн) с соответствующим увеличением дефицита государственного бюджета и предельного объема государственного долга на конец 2013 года.

Автор законопроекта объясняет необходимость расширения предельного уровня бюджетного дефицита сохранением мировой экономической нестабильности и ее негативным влиянием на развитие экономики Украины. «При прогнозе бюджета на 2013 год были учтены реальный рост ВВП на 3,4%... По итогам I квартала реальный ВВП сократился на 1,1%, во II и III кварталах - на 1,3% к соответствующему периоду прошлого года... Такие факторы, как уменьшение производства, импорта товаров и неизменный уровень цен, существенно отразились на поступлениях налога на добавленную стоимость в общий фонд государственного бюджета», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-ноябре 2013 года составил 46,5 млрд грн, что на 12,9% больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 41,2 млрд грн.

Согласно действующему Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.