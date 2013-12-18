Прасолов: новые договоренности – это не альтруизм со стороны России, а коммерция

Москва. Вчерашние договоренности Украины и России о снижении цены на газ и предоставлении кредита в размере 15 млрд долларов имеют коммерческий характер и не являются альтруизмом с российской стороны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявил по итогам торгового диалога с Евразийской экономической комиссией - наднациональным органом Таможенного союза.

"Вчера выступил министр финансов РФ и назвал параметры двухгодичного облигационного займа, который Украина предполагает разместить в размере 3 млрд долларов. Вчера было объявлено о 5% - мы должны находить эти деньги на обслуживание долга. Здесь я не вижу никакого альтруизма", - сказал Прасолов.

Он подчеркнул, что хотя перед Украиной не выставлялись условия для предоставления займа, он выдается на коммерческих условиях.

Кроме того, Прасолов отметил, что переговоры о цене на газ ведутся с момента избрания Виктора Януковича Президентом Украины.

"Мы постоянно говорили, что у нас должна быть цена европейская - если от этой цены отнять транзит, примерно и получается эта цифра", - сказал он.

По словам министра, после начала реверса более дешевого газа из Европы российская сторона начала понимать, что теряет емкий украинский газовый рынок. "Здесь также нет альтруизма - здесь чистый экономический расчет", - подчеркнул Прасолов.

Он уверен, что не следует искать политическую подоплеку вчерашних договоренностей и "сдачу каких-то интересов". По словам Прасолова, достигнутые договоренности никак не связаны с интеграцией Украины в Таможенный союз или Евросоюз.

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