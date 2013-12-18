Кабмин решил отсрочить снижение ставки НДС и снизить налог на прибыль до 18% вместо 16%

Кабинет министров Украины принял решение отсрочить снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 17%, а также снизить ставку налога на прибыль предприятий до 18% вместо запланированных 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко после заседания правительства.

«Мы приняли решение (на заседании в среду – УНИАН) на 1% понизить ставку налога на прибыль, а другие ставки перенести пока на 2015 год», – сказал он.

Он напомнил, что снижение ставки НДС с 20% до 17% предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.