Условием получения 15 млрд долл. может стать более тесное сближение с Россией — эксперты

Условием получения Украиной полного финансирования от размещения правительством России части своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценных бумагах украинского правительства в объеме 15 млрд. долл. может стать более тесное сближение государств, говорится в аналитическом отчете «УкрСиббанка», размещенном в системе TRDATA.

«Мы считаем, что обещанные 15 млрд долл. будут поступать постепенно и для выполнения полного объема инвестиционной программы может потребоваться присоединение Украины к Таможенному союзу», - считают эксперты банка.

По их мнению, обещанная сумма будет разделена на несколько траншей, так как общий размер активов Фонда национального благосостояния России по состоянию на 1 декабря составляет только 88 млрд долл.

«Можно допустить, что обещание (обязательство) присоединиться к Таможенному союзу было ценой за уступки. Это может спровоцировать более масштабные акции протеста, но, учитывая наступающие праздники, шансы на интенсивные акции протеста малы», - говорится в отчете банка.

По мнению директора аналитического департамента компании «Альпари» Александра Разуваева, предложенные Украине условия сопоставимы с теми, которые получает Беларусь. “При этом Беларусь является союзным государством России и состоит в Таможенном союзе. На территории Беларуси размещены российские Вооруженные силы. Внешнеполитическую же позицию Украины вряд ли можно назвать полностью дружественной по отношению к России”, - считает эксперт.

По его словам, правила инвестирования ФНБ не разрешают покупать бумаги Украины, потому что рейтинг эмитента должен быть не ниже «AA-» по шкале Fitch и S&P или «Aa3» по Moody’s. Агентства S&P и Fitch оценивают рейтинг Украины на уровне Египта и Кипра — «В-» с негативным прогнозом, Moody’s в сентябре понизило рейтинг Украины до уровня «Саа1».

«Финансовая ситуация на Украине будет стабильной до президентских выборов. Российские инвестиции в украинские ценные бумаги решат проблемы страны примерно на 1,5 года. Тем не менее, украинские долги – это, конечно, бросовые активы, Россия вряд ли сможет полностью вернуть вложенные средства», – считает Разуваев.

Эксперт предполагает, что позже Украина попытается расплатиться по схеме «долги в обмен на инвестиции», то есть предложит российскому правительству или российским государственным компаниям свои стратегические активы.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд долл.