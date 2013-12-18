Миндоходов запустило новый онлайн-сервис для налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины запустило на министерском сайте новый онлайн-сервис – электронный кабинет налогоплательщика, позволяющий пользователю формировать собственную налоговую историю в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, новый сервис ориентирован на удобство и помощь налогоплательщику в формировании налоговых отчетов и своевременной выплате бюджетных платежей.

«В своем электронном кабинете налогоплательщик сможет подготовить, заполнить и прислать отчетность в электронном виде и сразу же получить квитанцию о ее приеме (или не приеме). Для удобства отчетность будет предоставляться одним пакетом. И на каждый принятый пакет будет приходить одна квитанция», - разъяснили в Миндоходов.

Дополнительной функцией сервиса станет возможность просмотра истории расчетов плательщика с бюджетом, получение прогноза расчетов до конца отчетного года, а также установка напоминаний о крайнем сроке подачи деклараций.

Сформировать кабинет налогоплательщика можно на сайте Миндоходов через систему авторизации посредством ключа электронной цифровой подписи.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.