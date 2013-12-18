24 декабря в Москве пройдет встреча президентов стран Таможенного союза

24 декабря в Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств России, Беларуси и Казахстана, сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.

Президенты «обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также ход работы по формированию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» по присоединению Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.

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По итогам заседания ВЕЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

Как сообщал УНИАН, Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС были приглашены Кыргызстан, Украина и Таджикистан.