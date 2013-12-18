Евросоюз не будет бороться с Москвой за Украину - МИД Литвы

Брюссель. Европейский Союз не будет бороться с Россией за Украину.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичус, комментируя договоренности Украины и России.

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"Не будет никакой борьбы за Украину. Это же не бокс и не борьба, и даже не аукцион, когда соревнуются, кто заплатит большую цену. От этой схемы нужно отойти. Выбор - за страной, за ее властью, но мы подчеркиваем, что хотим, чтобы этот выбор был свободным", - сказал Линкявичус.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.