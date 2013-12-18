Азаров советует оппозиции признать, что Соглашение с ЕС привело бы к невосполнимым потерям

Премьер-министр Украины Николай Азаров советует оппозиции “поубавить амбиции”, не дестабилизировать ситуацию в стране и признать, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в данной ситуации было бы привести к невосполнимым потерям в Украине.

Об этом говорится в заявлении Азарова, размещенном на его персональном сайте.

Он отметил, что после подписания 17 декабря соглашений о снижении цены газа, о снятии ограничений в торговле с Россией, привлечении кредитных средств экономическая ситуация в стране будет улучшаться, правительство сможет принять реалистичный бюджет, который позволит расширить поддержку регионов.

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“И как сейчас не вспомнить оппозиционеров, на ответственности которых лежит подписание кабального соглашения в 2009 году? Они и сейчас, даже после подписания пакета соглашений вчера, продолжают свою губительную для страны деятельность, пытаясь дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Им бы стоило поубавить свои политические амбиции и со сцены рассказать правду о том, что на данном этапе подписание соглашения об ассоциации с ЕС привело бы к невосполнимым потерям для Украины”, - отметил Азаров.

По его словам, сейчас, помимо безработицы и закрытия производств, сокращения зарплат и пенсий такое соглашение повлекло бы повышение тарифов на ЖКХ, обесценивание гривни, остановку поддержки сельского хозяйства со стороны государства.

“Да разве могут ответственные политики, действительно заботящиеся о судьбе страны и о людях, такое допустить? Именно потому я очередной раз призываю всех украинцев думать рационально в данной ситуации и не поддаваться на популистские лозунги оппозиционеров. Правительство и Президент Украины продолжают евроинтеграционный курс, но прежде всего мы все должны действовать и подписывать какие-либо соглашения и договоренности в интересах Украины и ее народа”, - подчеркнул Азаров.