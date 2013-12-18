Новое соглашение с МВФ дало бы инвесторам четкий сигнал о реформах - ЕБА

Подписание Украиной нового соглашения с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом – могло бы послужить четким сигналом для иностранных инвесторов о реальных реформаторских намерениях украинской власти.

Об этом говорится в комментарии Европейской бизнес-ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

«Чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля и с целью недопущения возможного финансового краха, властям необходимо сделать решительные шаги для восстановления доверия. В этом контексте подписание нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом дало бы четкий сигнал иностранным инвесторам о серьезности реформаторских намерений украинской власти, уменьшило бы опасения дефолта и открыло бы правительству и отечественным корпорациям доступ к дешевому внешнему финансированию», - говорится в комментарии ЕБА – неправительственной организации, представляющей интересы более 900 иностранных и отечественных предприятий.

В ЕБА отмечают, что экономика Украины переживает один из наиболее сложных периодов в своей истории. И потому отсутствие в этот момент четкой и прогнозированной экономической политики подорвало доверие бизнеса и спровоцировало отток прямых иностранных инвестиций при одновременном снижении кредитных рейтингов страны. «В сентябре и октябре был зафиксирован отток инвестиций в объеме 142 млн долл., что было зафиксировано впервые за много лет», - отмечают в ЕБА и добавляют, что это действительно «тревожный сигнал».

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«Внешняя позиция Украины также вызывает озабоченность, поскольку к существенному торговому дефициту добавляются существенные выплаты в иностранной валюте. В течение ближайших двух лет объем выплат составит порядка 16 млрд долл. при объеме резервов Национального банка в 19 млрд долл.», - обратили внимание в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря представители Министерства экономического развития и торговли заявляли, что Украина продолжает переговоры с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - о возобновлении кредитования отечественной экономики. При этом вопрос смягчения условий предоставления кредита также обсуждается, хотя «окончательного решения пока нет».

В ближайшее время исполнительный совет Международного валютного фонда намерен обсудить положения статьи 4 Соглашения МВФ в отношении Украины, предполагающей оценку финансовой политики правительства Украины, в особенности в части валютного регулирования. При этом накануне заседания возможность проведения переговоров по возобновлению финансирования Украины в Фонде не подтверждали.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В свою очередь, президент Украины Виктор Янукович, тогда же, 10 декабря, заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.