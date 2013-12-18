Гривня на межбанке снова подешевела

В среду, 18 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2800/8,2950 грн/долл. по сравнению с 8,2800/8,2850 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,3795/11,4045 грн/евро против 11,3870/11,3980 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2514/0,2519 грн/рубль по сравнению с 0,2510/0,2515 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9470 (+0,0075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3775.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3100/8,3250 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,4250/11,4495 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2525/0,2530 грн/рубль.