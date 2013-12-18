Янукович в Москве договорился о «кабальном» кредите - эксперт

Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой уверен, что вчера в Москве Президент Украины Виктор Янукович договорился о «кабальном» кредите, который сделал его зависимым от Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лановой заявил на брифинге.

Он объяснил свое мнение тем, что наиболее конкурентоспособные украинские товары - оружие и зерно - Украина не сможет предлагать на внешние рынки самостоятельно, поскольку в Москве была достигнута договоренность о присоединении Украины к оборонной инициативе России.

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Говоря собственно о кредите, Лановой отметил, он является кабальным потому, что существует риск невозвращения этих средств. По словам эксперта, кредит Россия предоставит сроком не более чем на три года, и когда это время пройдет, Украина должна будет отдать 15 млрд долларов наличностью, а учитывая трудности с валютными поступлениями, создается риск по возврату денег.

В то же время Лановой признал, что краткосрочно российский кредит позволит власти удержать курс гривни стабильным.

Кроме того, Лановой заявил, что не понимает, почему правительству нужно именно 15 млрд долларов. По его словам, для покрытия дефицита госбюджета 2014 года было бы достаточно и 3 млрд. Экономист допускает, что остальные эти деньги будут использованы теневым образом.

“Для финансирования дефицита бюджета необходимо 25 млрд грн — это 3 млрд долларов. Возникает вопрос, зачем нам 15 млрд, куда они пойдут и зачем они нужны. Я думаю, что эти средства - это часть теневых отношений, в которых заинтересована украинская власть”, - сказал Лановой.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.