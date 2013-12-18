Кредиты МВФ были бы выгоднее Украине, чем российские - эксперт

Международный валютный фонд мог бы предложить Украине более выгодные условия финансирования, чем те, которые заложены в подписанных между Украиной и Россией соглашениях о предоставлении заимствований в объеме 15 млрд долл., считает доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко.

“Однозначно, в экономическом плане деньги Международного валютного фонда намного выгоднее, чем российские кредиты. Во-первых, они дешевле и длиннее. Во-вторых, деньги МВФ даются под программу экономических реформ и они же служат сигналом инвесторам о возможности прямых иностранных инвестиций, что собственно будет стимулировать их приток”, - отметил Савченко в комментарии УНИАН.

По словам экономиста, все деньги, полученные от России, придется пустить на закрытие долгов и “латание дыр”.

«Российские деньги не связаны с реформами. Деньги российские позволят протянуть еще год-два, но они не связаны с реформами, техническим перевооружением, с реструктуризацией. В этом их минус», - сказал Савченко.

Вместе с тем, он назвал победой сам факт существования соглашения с РФ, поскольку заемные средства пойдут на погашение долгов, обязательных к выплате в следующем году. При этом Савченко не исключает, что большие суммы краткосрочных долгов по российским кредитам Украине будет сложно “гасить”.

“Если нам скажут, что на два года — 3 млрд, а 12 млрд — на 4 года, например, лучше отказаться от таких денег, потому что это прямая дорогая к дефолту. Концентрированное погашение — это большой риск. Думаю, что наши специалисты должны предложить свой вариант эмиссии евробондов Российской Федерации и процентную ставку”, - отметил Савченко.

Он также обратил внимание, что Россия пока что только пообещала 15 млрд долл., и это не значит, что Украина действительно получит их.

“Пока что нам пообещали 15 млрд, а выделили 3 — это уже опасность. Это короткие кредиты, а все короткие кредиты - очень опасны», - сказал экономист.

По его мнению, целесообразно привлекать средства под 5-ти — 10-ти и 15-летние бумаги.

“Лучше занять под 6%, но на 5 лет, чем под 5%, но на два года”, - сказал Савченко.

Он также предложил диверсифицировать валюту бондов и выпустить часть бумаг в долларах, а часть в евро, что, по мнению эксперта, позволило бы уйти от валютных рисков.

Комментируя газовые соглашения, Савченко отметил, что экономия на платежах за импорт газа позволит говорить о росте экономики в 2014 году примерно на 1%.

“Мой прогноз на следующий год такой, что цена на газ и кредит позволят Украине следующий год прожить с темпами роста от 0% до 1% “плюс”, если, конечно, не будет политического кризиса», - подчеркнул Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд долл.

"Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долларов США", – сказал Путин.

Ранее опрошенные УНИАН эксперты заявили, что соглашение о предоставлении Украине правительством РФ 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что в свою очередь ставит вопрос о национальной безопасности.

Также вполне вероятно, что кредит усилит влияние России на украинское руководство.

Кроме того, после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров.