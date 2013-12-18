Россия за счет кредита усилит влияние на украинское руководство - эксперт

Москва. Россия, предоставив Украине кредит в размере 15 млрд долл., усилит влияние на украинское руководство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв сказал сегодня в ходе видеомоста «Киев-Москва» на тему: «Россия и Украина: итоги встречи президентов в Москве».

«Безусловно, понятно, что предоставляя такую финансовую помощь (15 млрд долл.), Россия усилит свое влияние на украинское руководство. Но с другой стороны, альтернативы этому нет. Насколько я понимаю переговоры (Украины) с Международным валютным фондом находятся в состоянии, далеком от разрешения, и то же самое - с помощью от Европейского Союза», - сказал Широв.

По его словам, вчерашние договоренности между Украиной и Россией также свидетельствуют о том, что «Россия обеспечила украинскому руководству время для тщательной проработки вопроса о том, как должны проходить евроинтеграционные процессы и отношения с Россией».

В то же время, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Института Европы РАН Александр Гусев считает, что договоренности, достигнутые между Украиной и Россией вчера в Москве, являются больше политическими, чем экономическими.

«Вчерашние подписания - это все-таки больше политика, чем экономика. Для России принципиально важным с точки зрения дальнейшего развития российско-украинских отношений сейчас является то, как будет двигаться Украина. Она будет двигаться в сторону Евросоюза? Все-таки это надо себе представлять, потому что тенденции евроинтеграции в Украине достаточно велики», - сказа он.

По словам Гусева, для России очень важно, чтобы Украина интегрировалась с ней.

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«46-миллионное население Украины представляет для России очень серьезный аргумент в пользу евразийской интеграции. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы политическая и экономическая ситуация в Украине стабилизировалась. Для этого, естественно, нужны определенные преференции, определенная экономическая помощь», - отметил он и добавил, что без Украины никакой евразийской интеграции не будет.

При этом эксперт считает, что Россия будет «присматривать», как в Украине будут использованы выделенные 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния. В частности, пойдут ли они на модернизацию экономики, на ВПК, на совместные предприятия.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин заявил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.