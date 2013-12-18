Азаров: в бюджете-2014 существенно расширена поддержка регионов

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что госбюджет 2014 года будет сбалансированным и реалистичным, а также социально ориентированным.

Об этом говорится в заявлении Азарова, размещенном на его персональном сайте.

“Сегодня правительство рассмотрело, пожалуй, один из сложнейших бюджетов из всех 19, в принятии которых я непосредственно участвовал. Но я могу всех заверить, что бюджет-2014 будет сбалансированным и реалистичным. Как и требует Президент, он будет социально ориентированным и в нем будет также предусмотрено существенное расширение бюджетной поддержки для регионов”, - отметил Азаров.

Премьер подчеркнул, что бюджет позволит дать существенный толчок модернизации, повышению конкурентоспособности производства, а также в целом позитивно отразится на улучшении бизнес-климата в стране.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 18 декабря предварительно одобрил проект госбюджета на 2014 год.

Верховная Рада на заседании 19 декабря планирует рассмотреть проект госбюджета.