Азаров: в бюджете-2014 существенно расширена поддержка регионов

19:29, 18 декабря 2013
Финансы
0

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что госбюджет 2014 года будет сбалансированным и реалистичным, а также социально ориентированным.

Об этом говорится в заявлении Азарова, размещенном на его персональном сайте.

“Сегодня правительство рассмотрело, пожалуй, один из сложнейших бюджетов из всех 19, в принятии которых я непосредственно участвовал. Но я могу всех заверить, что бюджет-2014 будет сбалансированным и реалистичным. Как и требует Президент, он будет социально ориентированным и в нем будет также предусмотрено существенное расширение бюджетной поддержки для регионов”, - отметил Азаров.

Премьер подчеркнул, что бюджет позволит дать существенный толчок модернизации, повышению конкурентоспособности производства, а также в целом позитивно отразится на улучшении бизнес-климата в стране.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 18 декабря предварительно одобрил проект госбюджета на 2014 год.

Верховная Рада на заседании 19 декабря планирует рассмотреть проект госбюджета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter