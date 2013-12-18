НБУ включит российский рубль в группу свободно конвертируемых валют

Национальный банк Украины отнесет российский рубль к первой группе классификатора иностранных валют (свободно конвертируемые валюты), говорится в протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, текст которого опубликован на сайте Президента Украины.

Согласно документу, президенты Украины и России по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве, 17 декабря поручили правительствам двух стран выполнить пункт 12 “Дорожной карты” по урегулированию вопросов в инвестиционном, финансовом и отраслевом сотрудничестве РФ и Украины от 15 октября 2013 года (г. Калуга) о включении российского рубля в первую группу классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка Украины.

Среди поручений правительствам значится и пункт о необходимости проработать вопрос о включении Украиной государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) в перечень организаций, кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для международных финансовых организаций.

Документом также предусматривается подготовку правительствами двух стран предложений о взаимодействии Украины с Евразийским банком развития, антикризисным фондом ЕврАзЭС и Межгосударственным банком СНГ.

Читайте также: Обвал рубля продолжается: ЦБ России снова сдвинул вверх границы коридора бивалютной корзины

Как сообщал УНИАН, Нацбанк планировал ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

Пополнение рублевого резерва планировалось производить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».