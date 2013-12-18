Fitch: сделка с Россией не решит экономических проблем Украины

Предложение Российской Федерации вложить 15 млрд долл. в украинские евробонды, а также предоставление скидки на газ, импортируемый Украиной из России, до 268,5 долл. за тысячу кубометров, отчасти улучшит состоянии государственных финансов Украины и позволит ей снизить риски невыплаты долгов в 2014 году, однако существующие проблемы останутся.

Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, размещенного на корпоративном сайте.

«Представленный Россией пакет снижает краткосрочные суверенные риски Украины, возросшие в условиях дефицита счета текущих операций и значительного объема выплат по внешнему долгу», - говорится в комментарии. - «Совокупный эффект предложений позволит снизить дефицит счета текущих операций с 7,3% ВВП до 5,9% (в зависимости от объема импорта) и выплатить 8 млрд долл. долговых платежей в том числе Международному валютному фонду. Более того, объем государственных резервов может вырасти до 25 млрд долл. с нынешних 19 млрд».

Однако, по мнению аналитиков Fitch, долгосрочные риски все равно остаются. «Отдав предпочтение российским деньгам, а не кредиту МВФ, правительство Украины фактически упустило возможность провести реформы, направленные на восстановление экономики. Кроме того, если сделка с Россией окажется еще и шагом в сторону от Ассоциации с ЕС, это также замедлит движение в сторону реформ, направленных на увеличение притока инвестиций и рост экспорта в страны Европы», - отмечают в Fitch. Но признают, что пока непонятно, какие именно уступки Украина пообещала России в обмен на поддержку.

В Fitch спрогнозировали, что сделка с Россией может спровоцировать дальнейшие антиправительственные протесты, однако они, вероятно, уже не обострятся до точки разрыва отношений с Россией. «С финансированием из России Украина сможет продержаться до президентских выборов 2015 года. Однако экономические риски, связанные с отсутствием структурных реформ, а также перспектива продолжения внутриполитических беспорядков, отражены в нашем рейтинге Украины на уровне «B-» с негативным прогнозом», - подчеркнули в Fitch.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. С того времени в Украине не прекращаются гражданские протесты, наиболее массовые из которых прошли 1, 8 и 14 декабря. Тогда же Fitch Ratings заявило, что продолжение масштабных антиправительственных протестов в Украине оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг Украины.

17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Сегодня, 18 декабря, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне «ССС», а также рейтинг «В-» корпоративных бумаг компании, выпущенных под государственные гарантии в связи с сохранением вероятности корпоративного дефолта НАК из-за тяжелого финансового положения компании и ее существенной зависимости от политических рисков.