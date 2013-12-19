Федрезерв США сократил программу скупки активов

Федеральная резервная система США объявила о сокращении агрессивной скупки активов, направленной на снижение стоимости заимствований, но пообещала удерживать процентные ставки около нуля на протяжении длительного периода.

Американский центробанк принял решение сократить скупку долгов до $75 миллиардов с $85 миллиардов в месяц. Теперь ФРС будет ежемесячно покупать облигации, обеспеченные закладными, на $35 миллиардов, а гособлигации - на $40 миллиардов. За время действия антикризисной программы скупки активов американский центробанк приобрел бонды на сумму около $4 триллионов, сообщает Reuters.

"Сегодняшнее решение отражает оценку, согласно которой экономика продолжает делать успехи, но ей предстоит долгий путь, прежде чем ситуацию можно будет назвать нормальной. Несмотря на значительные бюджетные помехи, экономика расширяется умеренными темпами, и мы ожидаем, что благодаря стимулирующей монетарной политике и уменьшению бюджетного бремени рост наберет обороты в ближайшие кварталы", - сказал на пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке, покидающий этот пост 31 января.

Большинство аналитиков ожидали, что ФРС начнет сворачивание стимулов в марте 2014 года, и лишь немногие делали ставку на декабрь.

В заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания говорится, что она "умеренно" сократила скупку облигаций ввиду улучшения ситуации на рынке труда.

Но чтобы смягчить возможные последствия своего решения, центробанк заявил, что "скорее всего, будет разумным" продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику "на протяжении длительного времени после того", как программа скупки активов завершится, а восстановление экономики наберет силу.

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ФРС считает нужным сохранять ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25 процента по крайней мере до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5 процента, а прогнозируемая инфляция в перспективе года-двух не превышает ориентир в 2 процента более чем на половину процентного пункта.

"Мы подчеркиваем, что эти цифры - пороги, а не триггеры, пересечение черты не означает автоматического повышения ставки федерального финансирования, а означает лишь, что пора подумать, оправдывает ли экономический прогноз такое повышение. Поскольку многие ожидают, что порог безработицы в 6,5 процента будет достигнут к концу 2014 года, мы посчитали нужным сообщить дополнительную информацию о том, в каком направлении будет двигаться наша политика после пересечения этой черты", - сказал Бернанке.

Трое членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидают первого повышения ставок в 2016 году, в то время как 12 по-прежнему называют 2015 год.

Центробанк ожидает, что уровень безработицы снизится до 6,3-6,6 процента к концу 2014 года. Рост базового ценового индекса потребительских расходов к этому времени должен составить 1,4-1,6 процента.

ФРС сообщила, что скорее всего, продолжит постепенное сокращение скупки облигаций в случае улучшения ситуации на рынке труда и движения инфляции к долгосрочному ориентиру. Однако центробанк подчеркнул, что сворачивание стимулов не предопределено, и его решения будут зависеть от ситуации в экономике.

"Если поступающая информация будет поддерживать ожидания дальнейшего движения к установленным комитетом целям, то комитет может постепенно сокращать темпы ежемесячной скупки активов на будущих заседаниях. Однако, этот процесс будет обдуманным и будет зависеть от данных. Скупка активов не ведется предопределенными темпами", - сказал Бернанке.

"Если будет прогресс в инфляции и росте числа рабочих мест... я могу предположить, что, возможно, на каждом заседании мы продолжим постепенное сокращение. Это уводит нас в конец года, определенно, не в середину года. Если экономика замедлится по какой-то причине, или мы будем разочарованы результатами, мы можем сделать перерыв в одно-два заседания. С другой стороны, если все действительно ускорится, мы, конечно же, будем действовать быстрее, но я ожидаю аналогичные умеренные шаги на протяжении большей части 2014 года".

Бернанке сказал, что приходящая ему на смену во главе ФРС Джанет Йеллен полностью поддержала решение центробанка.