Уоррен Баффет заработал в этом году больше всех - 12,7 млрд долл.

Американский инвестор Уоррен Баффет возглавил список миллиардеров, получивших в 2013 году самый большой доход.

Соответствующий доклад представили швейцарский банк UBS и международная аналитическая компания Wealth-X, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщило в среду американское издание MarketWatch, 83-летний глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway в уходящем году заработал 12,7 млрд долларов.

В январе этого года состояние бизнесмена, который за феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы получил прозвище Оракул из Омахи, оценивалось в 46,4 млрд долларов, а в декабре - уже в 59,1 млрд долларов. Таким образом, состояние Баффета ежедневно увеличивалось примерно на 37 млн долларов.

Несмотря на столь существенный рост благосостояния, Баффет все же уступает первую строчку в списке богатейших людей планеты председателю совета директоров компании Microsoft Биллу Гейтсу, на счетах которого находятся 72,6 млрд долларов. В этом году основатель компьютерной корпорации увеличил свой капитал на 11,5 млрд долларов.

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Замыкает тройку самых удачливых миллиардеров года игровой магнат из США Шелдон Аделсон, ставший богаче на 11,4 млрд долларов. За ним следуют основатель и исполнительный директор крупнейшего мирового онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (11,3 млрд долларов) и создатель социальной сети Facеbook Марк Цукерберг (10,5 млрд долларов). Основатели интернет-поисковика Google Сергей Брин и Ларри Пейдж делят седьмое и восьмое места: за год они разбогатели на 9,3 млрд долларов.

Помимо американцев в десятку наиболее успешных бизнесменов мира вошли также основатель и президент одного из крупнейших сотовых операторов Японии Softbank Масайоши Сон и один из богатейших людей Китая, игровой магнат Луи Че Ву. Они заработали 10,3 и 8,3 млрд долларов соответственно, оказавшись на шестой и девятой строчках рейтинга. Замыкает список американский инвестор Карл Айкан, увеличивший свое благосостояние на 7,2 млрд долларов.

В общей сложности в мире сейчас насчитывается 2170 миллиардеров. Их совокупный капитал составляет 6,5 трлн долларов.