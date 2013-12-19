Доллар взлетел до 5-летнего максимума к иене после решения ФРС сократить стимулирование

Курс доллара в ходе торгов среды, 18 декабря, подскочил к иене до максимального уровня с октября 2008 года (104,36 иены за доллар) после того, как Федрезерв США сообщил о решении снизить с января объем выкупа активов с рынка.

К концу сессии курс доллара к иене вырос до 104,28 иены за доллар со 102,67 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Евро подешевел к доллару до 1,3684 доллара за евро с 1,3768 доллара за евро днем ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) поднялся до 80,59 пункта с 80,06 пункта, передает ПРАЙМ.

По итогам последнего в текущем году заседания ФРС принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв сообщил о намерении сократить с января объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 75 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов ежемесячно в настоящее время.

"Мы увидели отскок, поскольку, несмотря на то, что рынки знали о приверженности ФРС к сокращению программы по выкупу активов, тот факт, что регулятор решил сократить объем на 10 миллиардов долларов, стал первым шагом на долгом пути к выходу из программы", - заявил агентству Bloomberg валютный стратег Mizuho Bank в Нью-Йорке Сирин Хараджили (Sireen Harajli).

Инвесторы также обратили внимание на новости о том, что ФРС США улучшила прогноз по росту экономики страны в 2013 году до 2,2-2,3% против 2-2,3% в сентябре. Ожидается, что в 2014 году ВВП увеличится на 2,8-3,2% (в сентябре ожидался диапазон 2,9-3,1%).

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