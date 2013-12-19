Сенат США принял долгосрочный проект бюджета

Верхняя палата Конгресса США одобрила проект федерального бюджета сроком на два года.

За документ проголосовали 64 сенатора, против было подано 36 голосов, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Проект бюджета, который ранее одобрила нижняя палата Конгресса, направлен на подпись президенту США Бараку Обаме.

Проект бюджета, одобренный Конгрессом, был совместно подготовлен законодателями от Республиканской и Демократической партии. Он придет на смену временному бюджетному соглашению, обеспечивавшему финансирование работы федеральных госучреждений до 15 января 2014 года.

Долгосрочный бюджет будет действовать до 1 октября 2015 года.

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Напомним, с 1 октября часть федеральных учреждений в США не функционировала из-за отсутствия компромисса по бюджету. Республиканцам и демократам никак не удавалось договориться.

В итоге Палата представителей США 17 октября приняла краткосрочный бюджетный компромисс по повышению планки государственного долга и возобновлению финансирования федеральных учреждений.