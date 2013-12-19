Усилия России по искоренению "серых" банковских операций могут привести к краху финсистемы - СМИ

Банк России будет сдерживать теневую экономику путем чистки «нелегитимных» банков в целях сокращения оттока миллиардов долларов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В попытке найти новые драйверы для экономического роста Россия пытается ограничить отток капитала и заставить средства теневого сектора работать на экономику, отмечает издание.

С тех пор как Эльвира Набиуллина заняла кресло главы ЦБ летом 2013 года, банк закрыл более двух десятков кредиторов, а спекуляции о том, что Центральный банк отзовет еще больше лицензий, повысили нервозность на валютном и денежном рынках.

Банковское лобби предупредило, что растущие усилия России по искоренению незаконных банковских операций могут привести к краху финансовой системы страны, говорится в публикации.

Вместе с тем глава ЦБ заверила, что любые опасения о стабильности банковской системы были необоснованны, поскольку активы банков, потерявших лицензии, составляют менее 1% всей банковской систем, отмечает The Wall Street Journal.

В России, по данным ЦБ, вывод капитала за рубеж по сомнительным схемам в январе-сентябре 2013 года составил около 22 млрд долл. В прошлом году офшоры пополнились за счет российского бизнеса на 39 млрд долл.

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