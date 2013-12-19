В Евросоюзе согласовали единый механизм ликвидации проблемных банков

10:28, 19 декабря 2013
Финансы
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Министры финансов Европейского Союза на встрече в Брюсселе поздним вечером в среду, 18 декабря, согласовали единый механизм ликвидации проблемных банков.

Проработанная процедура, обеспечивающая упорядоченное банкротство и последующую ликвидацию кредитно-финансовых институтов, и система надзора за состоянием дел в европейских банках должны стать краеугольными камнями банковского союза еврозоны, сообщает DW со ссылкой на агентство Reuters.

Основным пунктом в новом механизме ликвидации банков станет создание общего фонда, куда кредитно-финансовые институты будут вносить вклады в течение десяти лет. Разработка подобной системы и создание общего фонда позволит ликвидировать проблемные банки без ущерба для налогоплательщиков и мелких вкладчиков.

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Такие вопросы, как необходимость ликвидации того или иного банка и процедура его закрытия, будут находиться в компетенции нового органа, состав которого будут формировать представители стран ЕС. Еврокомиссия будет обладать правом вето.

Вопросом, вызвавшим наибольшие разногласия, стала дополнительная общественная помощь при создании общего фонда.

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