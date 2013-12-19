В проекте бюджета-2014 заложена инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП на 3%

Проектом государственного бюджета Украины на 2014 год прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП - 3%, передает корреспондент УНИАН.

Кроме того, в проекте прогнозируется номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, а доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн.

Общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн.

Предусмотрен дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и государственный долг на уровне 35% от ВВП.

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Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн.

Кроме того, прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн.

Также НАК “Нафтогаз” на покрытие в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.