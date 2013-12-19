Проект бюджета на 2014 год могут принять после 15 января

Проект бюджета на 2014 год, поданный в Верховную Раду сегодня, 19 декабря, для обсуждения в первом чтении, может быть принят на зимней сессии Рады после 15 января, сообщил УНИАН депутат фракции Партии регионов Владислав Лукьянов.

«Сейчас рассматривает комитет, потом — первое чтение. Если мы говорим обо всех депутатах, то им нужно время. Можно принять бюджет без замечаний прямо сейчас, но это было бы неправильно», - сказал Лукьянов.

Отвечая на вопрос УНИАН о позиции фракции относительно рассмотрения проекта бюджета на 2014 год, он сказал: «На фракции мы обговаривали этот вопрос, и хотели бы иметь больше времени, чтобы рассмотреть (проект бюджета — УНИАН) после нового года».

В то же время, Лукьянов не исключил и другого развития событий: «Но сессионный зал может принять любое решение за 2-3 часа. Посмотрим, какое будет решение. Пока мы послушаем презентацию, первое чтение, депутаты смогут поработать и уже после 15 января, на следующей пленарной неделе принять документ».

Кроме того, он прокомментировал УНИАН, вопрос о новых видах налогов, предложенных вчера депутатами-регионалами, в частности, налог на нежилую недвижимость. «Налог на нежилую недвижимость мы не готовы принимать, и в проекте бюджета его нет. Понятно, что где-то налоги будут появляться, где-то корректироваться. Однако на этот год мы оставляем норму отсутствия НДС на экспорт зерна, т.е., его не начисляют и не возмещают. НДС остается только на внутреннем зерновом рынке», - сказал Лукьянов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн. Прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн. Также НАК “Нафтогаз” на покрытие разницы в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.