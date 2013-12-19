Индекс инвестпривлекательности Украины упал до рекордно низкого уровня

Индекс инвестиционной привлекательности по итогам четвертого квартала 2013 года упал до рекордно низкого уровня, зафиксированного за пять лет его существования - до 1,81 балов из пяти возможных, что связано, в первую очередь, с неподписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

“В четвертом квартале индекс установил новый антирекорд, зафиксировавшийся на отметке 1,81 по пятибалльной шкале. Для нас это уникальная ситуация, потому что два года подряд индекс настроения держался на негативной отметке, но все же - выше двойки. А сейчас уже меньше двух. Это серьезное ухудшение настроения бизнеса”, - отметила Деревянко.

По ее словам, бизнес с разочарованием принял отказ Украины подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

“Падение было связано с неподписанием соглашения в Вильнюсе, хотя в третьем квартале этого года именно ожидание подписания служило повышением данного индекса. Но, к сожалению, этого подписания не случилось и инвесторы разочаровались, потому что они ожидали, что Соглашение об ассоциации сможет стать инструментом, который установит в Украине равные, прозрачные условия игры”, - сообщила Деревянко, добавив, что впервые за историю измерения индекса инвесторы вообще не увидели никаких позитивных изменений в инвестиционном климате Украины.

По ее словам, более 50% экспертов, которые приняли участие в исследовании ЕБА, отметили, что отказ Украины подписать соглашение в скором времени приведет к негативным последствиям, в частности, к политической нестабильности, дефициту бюджета, падению гривни.

Кроме того, ЕБА считает, что в первом квартале 2014 года не стоит ожидать улучшение индекса. “Если говорить об оценках инвесторов следующих трех месяцев, то нужно отметить, что настроения не меняются, показатель по прогнозам останется на уровне двойки. Инвесторы не верят, что в ближайшие три месяца могут быть какие-то серьезные положительные изменения в инвестиционном климате Украины”, - сказала Деревянко.

Также эксперты почти не изменили оценки по семи ключевым проблемам ведения бизнеса в Украине. В частности, они считают, что текущая ситуация в стране почти полностью неблагоприятна для решения проблем коррупции и судебной системы, скорее неблагоприятна для решения земельных вопросов, возмещения НДС, а также преодоления технических барьеров в торговле и прохождения таможенных процедур.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии ЕБА составлял 2,39 баллов из 5 возможных, рост которого, по сравнению с предыдущими кварталами, связан с ожиданием подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Самый высокий индекс инвестиционной привлекательности, расчеты которого ЕБА производит с 2008 года, был зафиксирован в первом и втором квартале 2011 года на уровне 3,39 балов из пяти возможных.

21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Януковича и Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.