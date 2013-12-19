Прожиточный минимум в 2014 году может составить 1176 грн, минимальная зарплата - 1218 грн

Кабинет министров Украины предлагает на 2014 год установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,176 тыс. грн, с 1 июля – 1,207 тыс грн, с 1 октября — 1,256 тыс. грн. Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2014 год, который правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум предлагается установить с 1 января — 1,032 тыс. грн, с 1 октября – 1,102 тыс. грн, для детей от 6 до 18 лет с 1 января – 1,286 тыс. гривень, с 1 июля — 1,320 тыс. грн, с 1 октября – 1,373 тыс. грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц предлагается установить с 1 января на уровне 1,218 тыс. грн, с 1 июля — 1250 тыс. грн, с 1 октября – 1,301 тыс. грн.

Для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января прожиточный минимум предлагается установить на уровне 949 грн, с 1 июля – 974 грн, с 1 октября — 1,014 тыс. грн.

Правительство предлагает установить минимальную заработную плату с 1 января 2014 года в размере 1,218 тыс. грн в месяц, с 1 июля – 1,250 тыс. грн, с 1 октября — 1,301 тыс. грн. В почасовом измерении с 1 января - 7,3 грн, с 1 июля – 7,49 грн, с 1 октября — 7,8 грн.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2013 год прожиточный минимум на одного человека устанавливается в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. грн, с 1 декабря – 1,176 тыс. грн.

Законом также установлена минимальная заработная плата с 1 января 2013 года в месячном размере 1,147 тыс. грН, с 1 декабря – 1,218 тыс. грн. В почасовом измерении - 6,88 грн и 7,3 грн соответственно.

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