Путин о кредите Украине: прагматизм и коммерция

Москва. Россия предоставляет Украине кредит в размере 15 млрд долл. на коммерческих условиях, ценные бумаги будут размещены на Ирландской бирже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

"15 млрд - это на поддержку бюджета, чтобы можно было заплатить зарплаты, пенсии, социальные пособия. Эта часть достаточно прагматичная. Да, это поддержка украинской экономики и украинского народа, это средства Фонда национального благосостояния, у нас в резервах правительства 175 млрд долл. и еще 515 млрд долл. золотовалютных резервов центрального банка. Эти средства мы даем из резервов правительства на коммерческих условиях - 5% с купона", - сказал Путин.

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"По требовательно украинской стороны эти бумаги будут размещены на Ирландской бирже, и по предложению украинской стороны менеджером этой сделки будет "ВТБ Капитал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин заявил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

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