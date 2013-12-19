Миндоходов признали лучшим госорганом по качеству предоставления услуг населению

Министерство доходов и сборов Украины по результатам исследования, проведенного общественной организацией «Лига финансового развития», получило наивысшую оценку качества сервисов государственных органов для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил соучредитель общественной организации Александр Дубинский.

«Лидерами нашего анализа стали Министерство доходов и сборов (легче всего в стране получить идентификационный код, как выяснилось), Минсоцполитики (консультации центра занятости) и, как ни странно, Минобороны (снятие и постановка граждан на воинский учет)», - сказал он.

По словам Дубинского, наиболее высоко были оценены сервисы при получении индивидуального налогового номера у территориальных органов Миндоходов.

Как отмечалось, исследование, результаты которого подтверждены одной из ведущих мировых аудиторских компаний Ernst & Young, проводилось в октябре-декабре 2013 года на основе методологии «тайный покупатель» и интернет-опроса. С помощью волонтеров проводился замер качества 18 админуслуг для населения различных государственных ведомств в 9 городах Украины. В онлайн опросе приняли участие 1106 человек из всех регионов Украины.

В ходе представления исследования самыми некачественными административными услугами населению были названы услуги Министерства внутренних дел, Госземельного кадастра и БТИ.

Причинами неудовлетворительной оценки данных ведомств стали громоздкие процедуры получения документов, очереди и механизмы подачи документов. Кроме того, нарекания вызывает тот факт, что, за редким исключением, услугу нельзя получить «за один визит», потребителям услуг не предоставляют возможность ведения «электронной очереди», а кроме того, зачастую для граждан нет ни условий, ни удобств пребывания в госорганах.

Присутствующий на презентации исследования соучредитель «Лиги финансового развития» Юрий Сколотяный сообщил, что в целом качество административных услуг госорганов, предоставляемых населению, большинство респондентов (99%) признали «неудовлетворительным». «В целом, качество обслуживания в государственных организациях соответствует категории «неудовлетворительно», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины запустило на министерском сайте новый онлайн-сервис – электронный кабинет налогоплательщика, позволяющий пользователю формировать собственную налоговую историю в электронном виде. Новый сервис ориентирован на удобство и помощь налогоплательщику в формировании налоговых отчетов и своевременной выплате бюджетных платежей.

В своем электронном кабинете налогоплательщик сможет подготовить, заполнить и прислать отчетность в электронном виде и сразу же получить квитанцию о ее приеме (или не приеме). Дополнительной функцией сервиса станет возможность просмотра истории расчетов плательщика с бюджетом, получение прогноза расчетов до конца отчетного года, а также установка напоминаний о крайнем сроке подачи деклараций.

Сформировать кабинет налогоплательщика можно на сайте Миндоходов через систему авторизации посредством ключа электронной цифровой подписи.

В октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.