Янукович рассказал, куда пойдут деньги от покупки Россией украинских евробондов

Средства от покупки Россией украинских евробондов на сумму 15 миллиардов долларов пойдут на развитие экономики и социальные потребности.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил в телеинтервью.

«Средства, которые будут направлены на развитие страны, они, безусловно, будут создавать условия повышения уровня экономики, а средства, которые будут направлены на повышение пенсий, зарплат, соцвыплат - они будет создавать условия для улучшения жизни людей», - заявил Янукович.

Он также отметил, что решение об использовании этих средств будут приниматься коллегиально.

«Сегодня нет у нас человека, который бы сказал - туда или сюда тратить деньги. Система принятия решений у нас коллегиальная. Прежде всего, это правительство, потом парламент, там народные избранники принимают решение, и, в конце концов, потом мы их выполняем», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

Путин также заявил, что Россия предоставляет Украине кредит на коммерческих условиях, бумаги будут размещены на Ирландской бирже.

Россия будет выкупать государственные облигации Украины по ставке 5% годовых.

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