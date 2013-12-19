В проекте госбюджета заложено 17,563 млрд долл. выплат по госдолгу

Проект госбюджета на 2014 года предполагает выплаты по государственному долгу в 17,563 млрд долл. и рост государственных займов на 2,815 млрд долл., говорится законопроекте, поданном правительством в Верховную Раду сегодня, 19 декабря, для обсуждения в первом чтении.

«Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2014 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 140,337 млрд грн (17,563 млрд долл. по курсу НБУ - УНИАН), из которых 64,4% или 90,400 млрд грн - выплаты по внутреннему долгу и 35,6% или 49,937 млрд грн составляют выплаты по внешнему долгу», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Объем госзаимствований на 2014 год прогнозируется в сумме 151,895 млрд грн, что на 22,493 млрд грн больше плана на 2013 год, в том числе внешние — 36,975 мрд грн, внутренние — 114,920 млрд грн. Таким образом, внешние заимствования в 2014 году составят 24,3% от общего объема поступлений, а внутренние — 75,7%.

В 2014 году предполагается провести очередной взаимозачет платежей с Российской Федерацией в сумме 97,75 млн долл. в счет погашения государственного внешнего долга Украины в рамках соглашения между правительствами Украины и России о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планировала 19 декабря рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, базирующийся на следующих макроэкономических прогнозах: рост валового внутреннего продукта Украины на 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, годовая инфляция на уровне 4,3%, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и государственный долг на уровне 35% от ВВП. Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн. Доход от приватизации прогнозируется в размере 17 млрд грн. Также НАК “Нафтогаз” на покрытие разницы в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга (без учета гарантированного) на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.