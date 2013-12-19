В текущем году 90% украинских банков получают прибыль - НБУ

В 2013 году банковский сектор Украины демонстрирует стабильные показатели развития, и подавляющее большинство (90%) банков работают прибыльно, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины со ссылкой на заместителя главы НБУ Алексея Ткаченко.

"В 2013 году, как и в течение двух предыдущих лет, банковский сектор Украины демонстрирует стабильные показатели развития. Банки наращивают активные операции, кредитуют экономику, привлекают средства населения и бизнеса, укрепляют капитальную базу. Подавляющее большинство (90%) банков работают прибыльно", - приводятся в сообщении слова Ткаченко.

По информации НБУ, объем общих активов банков за 11 месяцев 2013 года вырос на 130 млрд грн, что почти вдвое больше прироста активов за весь 2012 год. При этом рост активных операций банков происходит преимущественным образом в национальной валюте.

Также за этот период вырос объем кредитов, выданных юрлицам, на 66 млрд грн, что почти вдвое превышает прирост за аналогичный период в 2012 году, главным образом за счет роста кредитов в нацвалюте.

«На сегодня у нас есть все основания надеяться на то, что положительная динамика деятельности банков сохранится и в 2014 году», - резюмировал замглавы НБУ Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, с начала года рост активов банковской системы составил 139 млрд грн, или 12,33%. Общие активы банков в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, с начала года рост составил 132 млрд грн, или 10,41%.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

Прибыль банков Украины в январе-октябре 2013 года составила 2,1 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или в 1,8 раза, меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 3,8 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.