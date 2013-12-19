Нацбанк обяжут увеличить перечисления в госбюджет до 22,8 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить на 2014 год сумму перечисления Национальным банком Украины средств в государственный бюджет до 22,807 млрд грн.

«Установить, что Национальный банк Украины в 2014 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет Украины средства в сумме 5,702 млрд грн на общую сумму не менее чем 22,807 млрд грн», – говорится в статье 15 проекта закона о государственном бюджете Украины на 2014 год, который правительство подало в парламент.

Справка УНИАН. Согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, Национальный банк Украины в 2013 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет средства в объеме 4 млрд грн на общую сумму не менее чем 16 млрд грн.

В законе “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” были предусмотрены перечисления Нацбанка в госбюджет на сумму не менее 11,238 млрд грн.

В 2011 году НБУ перечислил в госбюджет превышение сметных доходов над расходами в размере 11,898 млрд грн, в 2010 году общие перечисления НБУ составили 15,547 млрд грн.

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