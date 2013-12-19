Кабмин намерен пополнить капитал Украинского банка реконструкции и развития на 5 млрд грн

Кабинет министров Украины выпустит облигации внутреннего госзайма в сумме 5 млрд грн для пополнения уставного капитала Украинского банка реконструкции и развития.

Об этом говорится в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» №3000 от 14 сентября 2013 года, поданном правительством в Верховную Раду 19 декабря для обсуждения в первом чтении.

«Предоставить право Кабинету министров Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в сумме 5 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии Украинского банка реконструкции и развития», - говорится в законопроекте.

Справка УНИАН. Украинский банк реконструкции и развития создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года.

В марте 2013 года Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него Украинский банк реконструкции и развития.

В июне 2013 года (постановление №392 от 3 июня) Кабинет министров передал Министерству финансов полномочия по управлению корпоративными правами государства в Украинском банке реконструкции и развития.

Таким образом, государство в лице Министерства финансов Украины получило пакет акций УБРР на сумму 117,993 млн грн, что составляет 99,9945% уставного капитала банка.

По информации банка, ранее его основным владельцем было государство в лице Кабинета министров через «Государственную инвестиционную компанию». Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Как ранее заявлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, Украина располагает несколькими проектами на общую сумму 600 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет средств Украинского банка реконструкции и развития.

В октябре министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сообщил, что правительство готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития, который должен стать «источником длинных денег» для экономики.