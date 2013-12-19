На межбанке гривня укрепилась к евро

В четверг, 19 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2850/8,2950 грн/долл. по сравнению с 8,2890/8,2965 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3220/11,3415 грн/евро против 11,3330/11,3495 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2517/0,2522 грн/рубль по сравнению с 0,2519/0,2523 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9030 (-0.0390).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3690.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2800/8,2950 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,3795/11,4045 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2514/0,2519 грн/рубль.