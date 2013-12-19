Валовой внешний долг Украины вырос до 77,3% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в январе-сентябре текущего года вырос на 2,7 млрд долл. - до 137,7 млрд долл., что составляет 77,3% ВВП, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, основным фактором такой динамики был рост объемов внешних обязательств реального сектора экономики, в то время как долг органов денежно-кредитного регулирования и банков продолжил сокращаться.

По информации НБУ, в третьем квартале сумма валового внешнего долга выросла на 3,3 млрд долл., или на 2,46%, в то время как с начала года рост составил 2,657 млрд долл. или 1,97%.

Внешние обязательства госсектора за 9 месяцев 2013 снизились на 2,3 млрд долл. - до 29,9 млрд долл., или 16,8% ВВП. С начала года госсектором было размещено облигаций внешнего госзайма на 2,2 млрд долл. и привлечено долгосрочных кредитов на сумму 1,1 млрд долл., что позволило правительству полностью рефинансировать обязательства по плановому погашению долга (в том числе 1,8 млрд долл. по кредитам МВФ).

За 9 месяцев 2013 года долг банковского сектора снизился на 0,4 млрд долл. - до 21,2 млрд долл., или 11,9% ВВП. С начала года украинские банки разместили еврооблигаций на общую сумму 1,3 млрд долл., в то время как задолженность банков по долгосрочным кредитам сократилась на 2,0 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики за 9 месяцев 2013 года вырос на 5,3 млрд долл. - до 86,6 млрд долл. или 48,6% ВВП. Основными факторами роста долга реального сектора за отчетный период были накопления кредиторской задолженности предприятий по внешнеторговым операциям на 3,1 млрд долл., рост объемов обязательств по негарантированными долгосрочным кредитам на 2 млрд долл. и размещение еврооблигаций украинских предприятий на внешнем рынке на 0,9 млрд долл. Задолженность по кредитам, полученным от прямых инвесторов, на конец III квартала составляет 8,9 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого полугодия 2013 года сократился на 0,5%, или 0,7 млрд долл. и составил 134,4 млрд долл., что в свою очередь составляло 75,7% ВВП.

Валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд долл., что в свою очередь составляло 76,9% ВВП.