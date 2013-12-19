Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2014 год 16 января

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов, при необходимых 226.

В соответствии с постановлением, представление проекта закона о государственном бюджете на 2014 год в Верховной Раде Украины состоится сегодня, 19 декабря.

Согласно постановлению, рассмотрение проекта закона народными депутатами, формирование предложений к проекту закона и представление их Комитету по вопросам бюджета должно состояться не позже 8 января 2014 года (предложения, которые поступят после 8 января 2014 года, Комитетом по вопросам бюджета не рассматриваются);

подготовка Комитетом по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета Министров Украины предложений к проекту закона и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады - до 10 часов 16 января 2014 года;

рассмотрение проекта закона с предложениями Комитета по вопросам бюджета и принятие его в целом - 16 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планировала сегодня рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн. Прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн. Также НАК “Нафтогаз” на покрытие разницы в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.