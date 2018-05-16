Владимир Литвин: Ни власть, ни оппозиция не хотят серьезно обсуждать вопрос отставки правительства

Правительство Азарова должно понести ответственность за разразившийся в стране острый политический кризис и уйти в отставку. Об этом в интервью УНИАН заявил экс-спикер парламента, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Владимир Литвин. Вместе с тем он объяснил, почему не отдал свой голос за отставку Кабмина, рассказал, каким может быть компромисс между властью и оппозицией, а также предложил свой план урегулирования ситуации в стране.

- Владимир Михайлович, что, по Вашему мнению, происходит в стране? Это - политический кризис?

- В Украине - системный политический кризис. И он имеет более глубокие корни, нежели неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Но самое главное - он имеет тенденцию к перерастанию в гражданский конфликт. Достаточно одной искры, чтобы тенденция стала реальностью. Страна становится неуправляемой. Снежным комом нарастают и экономические проблемы. Мы имеем налицо все признаки сепаратизма, судя по решениям местных органов власти.

Такие явления имели место и в 2004 году. Но тогда Верховная Рада брала ситуацию под контроль и своими решениями предостерегала наиболее горячие головы.

Такой же рупор здравого смысла нужен и сегодня. Однако работа парламента до последнего времени была заблокирована. Вот почему я призывал народных депутатов не расходиться по митингам, а искать и принимать решения, отвечающие интересам страны в стенах парламента.

- Как можно искать компромисс, если большинство во главе с Партией регионов заняло бескомпромиссную позицию. У парламента был шанс цивилизованным путем выйти из кризиса - отправить правительство Азарова в отставку. Но этого не произошло.

- Отмечу: тот, кто предлагает решение, должен понимать, будет ли оно поддержано. Если поддержки нет - ее необходимо искать. Поверьте, я знаю, как нужно работать с депутатами, чтобы добиться результата. Выступая 3 декабря на заседании Верховной Рады, я сказал: за отставку правительства есть не более 200 голосов. Поэтому я призывал безупречно соблюсти процедуру и ставить вопрос на голосование тогда, когда будут искомые 226 голосов. Но один из активных депутатов-оппозиционеров мне ответил: нам решение об отставке не нужно, поскольку в таком случае Майдан разойдется.

- Как можно отправить Азарова в отставку?

- Сегодня единственный легитимный способ отставки правительства - принятие парламентом постановления, в котором депутаты обращаются с предложением к президенту рассмотреть вопрос об ответственности правительства.

- Но оппозиция сегодня собирает подписи за отставку правительства.

- Сбор подписей - не более чем технология. Ибо два закона - о Кабмине и Регламенте Верховной Рады - предусматривают, что вопрос об ответственности правительства должен рассматриваться один раз в течение очередной сессии. А главное, что это является и нормой Конституции (статья 87). К сожалению, ни власть, ни оппозиция не горят желанием серьезно обсуждать вопрос отставки правительства.

- О какой серьезности может идти речь, когда в стране произошел чрезвычайный инцидент - разгон студенческого Майдана и жесточайшее избиение журналистов. Многие депутаты от Партии регионов, внефракционные депутаты осуждали насилие и заявляли о готовности поддержать инициативу оппозиции отправить в отставку правительство. Но этого не произошло. Почему? Почему Вы не голосовали?

- Мы предлагали этот вопрос рассмотреть комплексно и реально. Подготовили документ «О первоочередных действиях по преодолению политического кризиса в стране». В нем, во-первых, призвали народных депутатов осудить кровавый разгон студентов на Майдане. Во-вторых, рассмотреть отчет Генпрокуратуры о расследовании обстоятельств конфликта. В-третьих, по результатам заслушивания отчета Генпрокуратуры Верховная Рада должна выйти на кадровые рекомендации. Далее – обращение к президенту с предложением отправить в отставку правительство, а также создать совместную комиссию для переговоров с Россией и Евросоюзом, в том числе, обратиться в ЕС с предложением о введении безвизового режима с 1 января 2014 года.

Я спросил у представителей оппозиции: если вам не удастся найти необходимое количество голосов для отставки правительства, будете ли вы поддерживать наш вариант. Они ответили - нет. Полагаю, что дальнейшие комментарии излишни.

- Но правительство Азарова должно понести ответственность за кризис в стране или нет?

- Я убежден: правительство должно нести ответственность за то, что произошло в стране.

- Президент сказал, что виновные в случившемся те, кто готовил документы по евроинтеграции. Но разве не первый вице-премьер Клюев до 2011 года отвечал за евроинтеграцию? Или разве не Кабмин Азарова год назад парафировал Соглашение об ассоциации с ЕС?

- Абсолютно верно. Правительство еще год назад парафировало соглашение и с тех пор оно ни на йоту не изменилось. Вопрос: либо правительство не понимало, что делало, либо вдруг прозрело, подсчитав возможные потери из-за ассоциации?

В любом случае - ответственность целиком и полностью лежит на правительстве. Разговоры об ответственности отдельных лиц здесь неуместны, так как окончательное решение на заседании коллегиально принимали все члены правительства.

- Правительство озвучило финансовые претензии к ЕС. У Вас, как главы комитета по вопросам национальной безопасности, суммы не вызвали удивление?

- Вызвали. Причем удивляют не сами цифры, а непонимание сущности ассоциации с Евросоюзом. Ведь соглашение - инструмент для активного проведения реформ, для повышения конкурентоспособности страны. Это, отнюдь, не теплая ванна, в которую комфортно положили бы страну. Подписание ассоциации - шанс двигаться по цивилизованному пути развития. Возможно, правительство не рассчитывало на столь острую и жесткую позицию России. Но оно должно было все просчитать: все плюсы и минусы ассоциации с ЕС, какие вызовы предстанут перед государством и что нужно делать для их преодоления. Однако, судя по всему, положились на «авось». Так было, и когда Украина вступала в ВТО: вступили, подсчитали и прослезились. Оказалась, что недостаточно отстояли свои интересы.

Члены правительства называют совершенно разные цифры потерь - от 20 до 160 млрд евро, чем еще больше выставляют себя в непристойном виде. Хочу обратить внимание и на то обстоятельство, что, оказывается, в Кабмине даже не знают элементарных вещей: в частности то, что Европейский союз не занимается субсидированием ассоциированных членов. Да, ЕС может помочь в налаживании диалога с международными финансовыми институтами, включая МВФ. Но никто не будет заниматься благотворительностью. Это - утопия.

- У Литвина есть ответ на вопрос, почему Украина вдруг резко развернулась на 180 градусов в международной политике? И о чем говорили Путин и Янукович на тайной встрече?

- Пересказывать слухи и газетные публикации не буду. Возможны два варианта ответа. Видимо, мало кто читал документы об ассоциации, кроме исполнителей. Второе, наверное, аргументы России оказали свое влияние. Кроме этих объяснений, других не вижу.

- Вы верите, что именно заместитель секретаря СНБО Сивкович и глава Киевской горгосадминистрации Попов отдавали команды для кровавого разгона студентов?

- Думаю, многие не ожидали, что столь высокопоставленные чиновники будут допрашиваться и что им будут выдвинуты обвинения. Все ожидали: виновным сделают командира подразделения, по указанию которого переусердствовали правоохранители. Но думаю, что такой персонификации не было бы, если бы правительство добровольно пошло в отставку. Уму непостижимо - страна из-за действий правительства оказалась почти на пороге гражданской войны, а правительство не хочет за это нести ответственность. В других странах правительство уходит в отставку из-за обвала супермаркета. Уверен - отставка правительства сняла бы напряжение в стране. И это дало бы возможность власти в глазах мировой общественности и собственного народа продемонстрировать ответственность.

- Как председатель комитета национальной безопасности Вы реагируете на информацию о возможном присутствии в стране специалистов ФСБ? О том, что сотрудники СБУ могут готовить теракты против Майдана? Правда ли, что армия может быть задействована для разгона мирных демонстрантов?

- Во-первых, я полностью исключаю, что армия может быть задействована в разруливании этого кризиса. Дискуссии на данную тему не должно быть. Во-вторых, разговорами о провокациях, в том числе, и о присутствии специалиствов ФСБ, накручивают обстановку. Так было и в 2004 году. Я не думаю, что какая-то страна рискнет быть втянутой в конфликт. Ведь рано или поздно все тайное становится явным.

- Может ли компромиссом оппозиции и власти стать возврат к парламентско-президентской форме правления, а также выборы президента в марте 2014 года?

- Прежде чем искать компромисс, нужно провести инвентаризацию требований с одной стороны и возможностей - с другой. Потом сесть за стол переговоров. Нужно отбросить требования, которые находятся вне правового поля, и оставить те, которые могут быть реализованы.

Вообще-то, круглый стол должен работать круглосуточно. И на каждом круглом столе нужно находить хотя бы один компромисс. Это необходимо для расширения базы достижения общенационального компромисса. Но пока мы далеки от этого.

А единственный мирный путь выхода из политического кризиса - диалог. Даже если неприятно смотреть друг на друга. Иначе мы вынуждены будем принимать решение под внешним давлением. Страна может оказаться в ситуации, когда будут востребованы миротворцы. Не дай Бог, чтобы мы опустились до такого уровня. В этом случае страна очень долго не будет иметь голоса на международной арене.

- А есть движение оппозиции и власти навстречу друг другу?

- Мне кажется, стороны не знают, что нужно делать. Одни думают переждать, а другие хотят продемонстрировать революционный подход.

- А какие процессы сейчас идут в парламенте?

- Сейчас идет сбор 226 подписей за отставку правительства. Но поскольку по закону Верховная Рада уже не может до февраля рассматривать этот вопрос, количество голосов объявят как данность. После этого будут требовать от президента сменить правительство.

Следующий шаг - вынесение на рассмотрение Верховной Рады акта, в котором будет сказано, что Конституционный суд в 2010 году незаконно отменил политическую реформу. Поэтому будет объявлено о возврате к Конституции образца 2004 года.

В таком случае 226 депутатов, подписавшихся за отставку Азарова, будут полагать, что смогут определить новую кандидатуру премьера.

- Новые выборы возможны?

- Возможны. Но они будут вне закона. Это будет своего рода революция. Возможные последствия таких шагов, при всей справедливости требований, заставляют меня призывать стороны придерживаться правового поля.

- Если сравнивать сегодняшние события и события 2004 года. В чем главное отличие?

- Тогда работала Верховная Рада. Тогда парламент отправил в отставку правительство и нашел правой путь выхода из тяжелейшего кризиса.

Сегодня Верховная Рада демобилизована и деморализована. Я считаю неправильным, что парламент не работает. По крайней мере, это имело место до последнего времени. В четверг продемонстрировали работу. Безнравственно, когда пять человек - а это лидеры фракции - сами определяют, что должна делать Верховная Рада, а чего не должна.

Скоро будет месяц после кровавого разгона студентов, а парламент до сих пор не дал оценку тем событиям. Поэтому нужно начать говорить в парламенте. Говорить обо всем, кроме откровенной ерунды. В процессе диалога можно будет выхватить зерно позитива и сформулировать повестку дня. Тогда получится написать «дорожную карту» выхода из кризиса. Пока нет диалога. По крайней мере, я это не вижу и не чувствую.

- Выступая в Раде 3 декабря, Вы бросили упрек в адрес Партии регионов, которая не хочет идти на диалог. С тех пор что-то изменилось?

- Изменилось. Теперь понимают, что так жить нельзя. И подтверждает это тот резкий разговор, который в начале недели состоялся между народными депутатами от Партии регионов и правительством.

- Вы поставили подпись за отставку правительства?

- Нет. Я считаю, что это - игра. Прогнозирую, что некоторые, кто поставил подписи, начнут их отзывать. Кстати, соответствующее заявление уже сделал лидер фракции КПУ на встрече руководителей фракций. Я предлагал более реальный план.

- Президент знает о Вашем плане?

- Я не смог выступить на круглом столе с участием главы государства. Хочу еще раз подчеркнуть - власти не стоит надеяться, что люди на Майдане устанут и разойдутся. Нужно принимать решения на упреждение.

Кстати, мы сегодня пожинаем плоды деления страны на фашистов и антифашистов. Чтобы сохранить целое, иногда нужно жертвовать частью. На это нужно иметь мужество и силы. И заглядывать наперед.

Самое главное - последовательность принимаемых и властью, и оппозицией решений. К примеру, одни освободили арестованных активистов Майдана, другие освободили административные здания. Одни отвели силовые структуры, другие - взяли обязательство разобрать баррикады.

- Далее - отчет по результатам расследования и ответ, кто виноват?

- Следующий шаг - оппозиция заявляет о неблокировании госучреждений. Потом рассмотрение вопроса об отставке правительства. Вот тогда будет компромисс.

Нужно научиться вести честный диалог с обществом. Два года правительство неустанно заявляло о выгоде вступления в ЕС, а когда люди вышли на митинг за евроинтеграцию, по существу поддержать власть, получили дубинкой по голове.

Николай Бабич (УНИАН)