Российские кредиты не помогут оздоровить экономику Украины — эксперт

Финансовая поддержка Украины Россией путем вложения средств в украинские долговые бумаги в объеме 15 млрд долл. не сможет оздоровить экономику страны в отличие от предложенной помощи Международного валютного фонда, считает бывший заместитель министра экономики, экс-директор Генерального экономического департамента Национального банка Украины (НБУ) Игорь Шумило.

“Международный валютный фонд, Европейский Союз дают деньги и предлагают отработать программу, которая оздоровит экономику, благодаря чему у нас будет рост и мы сможем отдать кредит. Что дает Россия? Она дает деньги, чтобы украинская власть могла продержаться какое-то определенное время, но никакие проблемы не решает”, - сказал эксперт.

По словам Шумило, Украине следует еще раз рассмотреть требования МВФ и попробовать реализовать их.

“На самом деле Украина должна немедленно достичь соглашения с Международным валютным фондом в вопросах выполнения условий, предусмотренных в программе. В первую очередь это связано с необходимостью повысить тарифы на газ для населения. Это позволит оздоровить “Нафтогаз”, потому что там есть невероятная дыра. К тому же это поможет нам оздоровить государственный бюджет”, - отметил эксперт, добавив, что это нужно делать только при условии улучшения системы дотаций и обеспечения прозрачности финансовой деятельности “Нафтогаза”.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд долл.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты считают, что соглашение о предоставлении Украине правительством РФ 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что в свою очередь ставит под угрозу национальную безопасность.

Кроме того, по мнению экспертов, Международный валютный фонд мог бы предложить Украине более выгодные условия финансирования, чем те, которые заложены в подписанных соглашениях с Россией.