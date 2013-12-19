Рада внесла изменения в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон “О внесении в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов” (регистрационный № 3757).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект без обсуждения проголосовал 241 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов).

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что им предусмотрено перенесение на 2015 год снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (до 17%).

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить в 2014 году ставку по налогу на прибыль предприятий в размере 18%, в 2015 году — 17%, в 2016 — 16%.

Также предусмотрено повышение ставок акцизного налога на пиво на 35%, на спирт и другие алкогольные напитки — на 14%.

Кроме того, предусмотрено повышение ставок акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака и увеличение минимального акцизного обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия на 11,6%.