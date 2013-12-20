Швеция снизила прогноз роста ВВП в 2014 году

Правительство Швеции снизило прогноз роста экономики страны на текущий год и на 2014 г., ожидая замедления увеличения экспорта, так как кабинет намерен сократить налог на прибыль, чтобы спровоцировать рост в преддверии сентябрьских выборов, передают Вести.ru.

По прогнозам правительства, экономика объемом $540 млрд увеличится в 2014 г., тогда как в сентябре ожидали рост на 2,5%. В текущем году рост ВВП увеличится на 1% против более раннего прогноза в 1,2%.

“Темпы роста укрепятся, а уровень безработицы снизится в 2014 году, - заявили в министерстве. - В то же время наблюдается неуверенность относительно экономических перспектив. Продолжает доминировать риск ослабления экономики”.

Правительство заверило, что снизит в пятый раз с 2006 г. налог на доход, что продиктовано попыткой увеличения потребительских расходов.

На этой неделе Центральный банк понизил процентную ставку до 0,75% с 1%, чтобы спровоцировать спрос, после того как потребительские цены неожиданно упали в прошлом месяце.

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