МВФ констатировал ухудшение экономики Украины в январе-октябре этого года

Ситуация в экономике Украины ухудшается. Это констатировал в четверг Международных валютный фонд (МВФ), передает ИТАР-ТАСС.

"Украинская экономика находится в состоянии рецессии с середины 2012 года и прогноз относительно ее будущего вызывает опасения. В результате понижения спроса на украинский экспорт и сокращения объемов инвестиций, ВВП страны в январе-октябре 2013 года в годовом исчислении сократился на 1,25%", - говорится в заявлении МВФ. Также в документе подчеркивается, что "в рамках запланированных мер, сдержанный рост должен вернуться в 2014 году благодаря повышению внешнего спроса, увеличения экспорта зерновых". Вместе с тем, по мнению экспертов МВФ, "данный прогноз подвержен существенным рискам в связи с непоследовательной политикой вкупе с повышенной политической и экономической неопределенностью в последние недели".

Энергетический сектор Украины специалисты фонда назвали "неэффективным и непрозрачным". По их мнению, он "по-прежнему оказывает серьезное влияние на бюджет и экономику". "В целом субсидии в энергетике достигли в 2012 году примерно 7,5 проц от ВВП", - констатировали они.

В МВФ подчеркнули, что Украина продолжает своевременно осуществлять все платежи в МВФ и "власти подтвердили приверженность выплате всех выданных фондом кредитов".

Как отметили в МВФ, "несмотря на усилия украинских властей поддерживать макроэкономическую стабильность на фоне ухудшающейся экономической ситуации, нынешний комплекс мер привел к большим внешнеторговому и бюджетному дисбалансам и способствовал углублению рецессии". Фонд рекомендовал властям "внедрить всесторонний пакет (преобразований) в нескольких отраслях". Речь, в частности, идет о "сокращении бюджетного дефицита и дефицита текущих статей платежного баланса, поэтапном уменьшении субсидий в энергетике и повышении конкурентоспособности экономики".