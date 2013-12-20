S&P подтвердило рейтинг "ВВВ+" Ирландии, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Ирландии в иностранной и национальной валюте "ВВВ+"на фоне ожиданий по успешному завершению программы финпомощи, передает ПРАЙМ.

"Подтверждение рейтингов страны отражает наше ожидание относительно того, что общая долговая нагрузка Ирландии значительно снизится в течение следующих нескольких лет ", - говорится в сообщении.

Ирландия в 2010 году запросила поддержку у ЕС и МВФ, поскольку из-за существенного повышения ставок на свои гособлигации фактически потеряла возможность занимать деньги на рынке: стоимость обслуживания долга была бы слишком высокой. ЕС и МВФ в конце 2010 года согласовали предоставление кредитов Ирландии на сумму около 70 миллиардов евро, которые выделялись в течение трех лет.

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